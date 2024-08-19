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10:39, 19 августа 2024Экономика

Возврат некоторых товаров захотели запретить

В ТПП призвали запретить возможность вернуть некоторые приобретенных онлайн вещи

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Роспотребнадзор отправили письмо от Совета по электронной коммерции Торгово-промышленной палаты России, авторы которого призывают запретить возврат ряда товаров, приобретенных в онлайн-торговле. Об этом сообщили «Ведомости».

Речь идет о том, чтобы в сегменте онлайн-ретейла возврату не подлежали те непродовольственные товары, которые не возьмут обратно и в офлайн-торговле. Это касается предметов личной гигиены, нижнего белья, медицинских препаратов и прочих «чувствительных» категорий, прямо воздействующих на здоровье и тело человека.

По словам ведущего аналитика направления «логистика» Data Insight Сергея Семко, согласно тем правилам, которые действуют в настоящее время, человек может, к примеру, сдать обратно линзы для глаз, которыми он уже воспользовался, или даже нижнее белье.

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В одном из крупных российских маркетплейсов поддержали инициативу ТПП, однако в организации «Общественная потребительская инициатива» это предложение оценили негативно. Там напомнили, что формат дистанционной торговли не дает потенциальному покупателю возможности ознакомиться с товаром и понять, соответствует ли он описанию. Как раз из-за этого в РФ и запретили применять для интернет-ретейла те или иные списки товаров, которые нельзя обменять или вернуть.

Ранее сообщалось, что большая часть начинающих продавцов уходят с маркетплейса после первой неудачи. Другие пять процентов предпринимают еще одну попытку, но затем все равно удаляются. Также есть данные, что почти половина продавцов на маркетплейсах вообще «не зарабатывают». Всему виной или неверно подобранные, не пользующиеся спросом товары, или высокая конкуренция, или сложности с продвижением.

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