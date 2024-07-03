Доходы продавцов на маркетплейсах подсчитали

Аналитик Сабиров: время быстрого и дешевого роста продаж на маркетплейсах прошло

На российские маркетплейсы постоянно приходят новички-продавцы, которые надеются на легкий старт и большие доходы, но в итоге попадают в долги и остаются ни с чем. Об этом заявил руководитель сервиса аналитики маркетплейсов MPGO Тимур Сабиров. Его выводы цитируют «Ведомости».

По его словам, время, когда на маркетплейсах можно было дешево добиться быстрого роста продаж, миновало в 2020-2021 годы. Сейчас много курсов, которые обещают научить зарабатывать миллионы с капиталом в 10 тысяч рублей. Но слухи о том, что на маркетплейсе можно легко стать миллионером, преувеличены. Неопытные люди пытаются торговать дешевыми и простыми товарами, но потом обнаруживают, что из-за высокой конкуренции покупателей просто не хватает на всех. Будущее же есть только у тех продавцов, которые развивают свои торговые марки, производят товар на собственных мощностях, поддерживают бренд и репутацию.

Эксперты банка «Точка» установили, что самый низкий средний годовой оборот (за первые 12 месяцев работы) у продавцов на «АliExpress Россия» чуть больше миллиона рублей. На KazanExpress — почти три миллиона, а на Ozon — 3,4 миллиона. Самым высоким показателем могут похвастаться продавцы на «Мегамаркете» — больше 13 миллионов рублей. Представители Ozon заверили, что на второй год работы продажи вырастают в среднем в 2,5 раза по сравнению с первым годом, а на третий — в шесть раз.

Агентство Data Insight выяснило, что подавляющее большинство начинающих продавцов покидают маркетплейс после первой неудачи. Пять процентов делают еще одну попытку, но затем все равно уходят. Лишь пять процентов остаются на маркетплейсах.

Сооснователь сервиса аналитики маркетплейсов «Маркетгуру» Максим Гральник уверен, что почти 50 процентов продавцов на маркетплейсах «не зарабатывают». Сказываются неправильно подобранные, не пользующиеся спросом товары, высокая конкуренция и сложности с продвижением.

«Первые две-четыре недели продавец работает в убыток. Только через месяц ты начинаешь работать в плюс», — сказал Гральник.

В мае 2024 года число жителей РФ, которые покупают товары на маркетплейсах, выросло почти в два раза. В среднем они тратят до семи тысяч рублей в месяц. Это на 24 процента больше, чем в мае 2023 года.

По словам главы Комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна, проблема российских маркетплейсов в том, что продавцы не несут прямой ответственности за вещь, которую реализуют, поэтому нужно законодательно закрепить понятие «маркетплейс».