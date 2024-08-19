Взрыв произошел на российском нефтехимическом заводе

Два человека получили травмы при взрыве на нефтехимическом заводе в Башкирии

Взрыв произошел на нефтехимическом заводе в городе Стерлитамак в Башкирии, в результате инцидента на российском предприятии два человека получили травмы. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Утром 19 августа на заводе в Стерлитамаке проходила продувка трубопровода, затем раздался взрыв. Пострадавшими, как утверждает Baza, оказались сотрудник предприятия и еще один человек. Установлением его личности уже начали заниматься.

В свою очередь Telegram-канал «112» пишет, что травмы получили трое. Всех пострадавших доставили в больницу.

На месте начали работу представители экстренных служб.

Ранее сообщалось, что на территории входящего в оборонно-промышленный комплекс (ОПК) завода «НПО автоматики» в Екатеринбурге вспыхнул пожар.