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19:27, 19 августа 2024Ценности

Юлия Пересильд ответила на критику откровенных нарядов 15-летней дочери

Пересильд ответила на критику нарядов дочери словами «у нее замечательный вкус»

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Российская актриса Юлия Пересильд ответила на критику откровенных нарядов 15-летней дочери Анны. Запись разговора с ней публикует Telegram-канал «Блокнот Старс».

Телезвезда поговорила с репортерами во время Регаты Radio Monte Carlo. По словам Пересильд, у ее дочери на самом деле замечательный вкус. «Она очень хорошо разбирается в фэшн-индустрии, знает и русских дизайнеров, и не только русских. Она серьезно интересуется модой, у нее замечательный вкус, поэтому пусть идет своей дорогой», — отметила она.

Ранее в августе Анна Пересильд снялась в купальнике во время отдыха в Греции.

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      Карина Черных
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