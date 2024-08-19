Зеленский обвинил Запад в замедлении поставок оружия

Зеленский: промедление Запада с дальнобойным оружием мешает Украине

Промедление Запада с разрешением на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России мешает Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, видео опубликовано в Telegram-канале политика.

Зеленский выступил с заявлением на совещании украинских дипломатических работников. Он обвинил Запад в замедлении поставок оружия и призвал как можно скорее разрешить Киеву удары переданным оружием вглубь территории России.

«Решение по дальнобойности — сейчас это ключевое защитное решение», — заявил политик. По его словам, запрет западных стран на удары переданным оружием мешает обороне Вооруженных сил Украины в Донбассе.

Ранее глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен позволил Киеву использовать переданное оружие для ударов по России. Он посчитал целесообразным нанесение ударов по инфраструктуре или военным объектам.