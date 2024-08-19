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21:50, 19 августа 2024Бывший СССР

Зеленский связал атаку на Курскую область с промедлением Запада по дальнобойному оружию

Зеленский: атака на Курскую область началась из-за промедления Запада
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukranian Presidential Press Ser / Reuters

Проводить операцию в Курской области не было бы необходимости, если бы на Западе сняли все ограничения на применение оружия вглубь территории России, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он назвал российские военные объекты законными целями. По мнению украинского лидера, дальнейшее промедление союзников будет помощью российскому наступательному потенциалу.

Зеленский также подчеркнул, что если бы на Западе узнали заранее о планах наступления в Курской области, то там бы назвали это пересечением «самой красной из всех красных линий». Теперь, как считает глава государства, эта «иллюзорная концепция» рассыпалась.

Ранее Зеленский заявил, что одной из целей вторжения Украины в Курскую область является создание буферной зоны на территории России.

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      Сергей Грехов
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