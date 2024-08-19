Зеленский озвучил цель Украины в Курской области. Для чего ВСУ вторглись на российскую территорию?

Зеленский: ВСУ атаковали Курскую область для создания буферной зоны

Одной из целей вторжения Украины в Курскую область является создание буферной зоны на территории России. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский в своем видеообращении вечером в воскресенье, 18 августа.

Он также призвал западных партнеров — США, Францию и Великобританию — поторопиться с поставками военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ).

По поставкам от наших партнеров требуется ускорение. Мы очень просим. У войны нет отпусков Владимир Зеленский президент Украины

Как пояснил Зеленский, необходимо наладить своевременную логистику, чтобы доставить вооружения на Украину в рамках объявленных пакетов.

В Киеве подтвердили обсуждение с Западом атаки на Курскую область

15 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что Киев обсуждал со своими западными партнерами готовящуюся атаку на территорию российского региона.

Есть определенные вещи, которые нужно делать с элементом неожиданности и которые должны происходить на местном уровне. Но были обсуждения между партнерами, просто не на публичном уровне Михаил Подоляк советник главы офиса президента Украины

Незадолго до этого в Вашингтоне несколько раз заявляли о непричастности к атаке ВСУ на Курскую область. Так, 13 августа заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель говорил, что Вашингтон не принимал никакого участия в планировании данной операции.

Согласование США атаки ВСУ на Курскую область также опровергал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Вместе с тем он отметил, что применение Киевом американского вооружения на территории России находится «в рамках установленной США политики».

В России указали на роль Запада в планировании атаки на Курскую область

16 августа помощник президента России Николай Патрушев назвал ложью заявления властей США о непричастности к атаке ВСУ на Курскую область. Он пояснил, что без участия Вашингтона и его непосредственной поддержки Киев бы не рискнул зайти на территорию России.

Аналогичное мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал депутат Госдумы Алексей Чепа.

Вся развединформация, вся спутниковая разведка идут в основном из США, из стран Европы. Именно американские самолеты летают вдоль границ. Поэтому говорить о том, что кто-то на Западе чего-то не знал, смешно. Ну, может, просто не все были информированы Алексей Чепа депутат Госдумы

Он подчеркнул, что США принимали активное участие в планировании атаки на Курскую область, так же, как и другие страны НАТО. Украина же, допустил парламентарий, могла вносить коррективы только в незначительные детали операции.

Массированная атака ВСУ на приграничные регионы РФ произошла 6 августа. Украинские отряды зашли в Курскую область, пока их не удалось вытеснить оттуда полностью. Напряженная ситуация также наблюдается в Белгородской и Брянской областях.