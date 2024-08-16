В России высказались о роли Запада в планировании атаки на Курскую область

Депутат Чепа исключил непричастность Запада к атаке на Курскую область

Украина не могла спланировать атаку на Курскую область без участия Запада, поскольку именно оттуда идет большая часть развединформации, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Вся развединформация, вся спутниковая разведка идут в основном из США, из стран Европы. Именно американские самолеты летают вдоль границ. Поэтому говорить о том, что кто-то на Западе чего-то не знал, смешно. Ну, может, просто не все были информированы», — допустил политик.

Он подчеркнул, что США принимали активное участие в планировании атаки на Курскую область, так же, как и другие страны НАТО. Украина, как он считает, могла вносить коррективы только в незначительные детали операции.

«Все было спланировано. Другое дело, в какие сроки Киев осуществил эту операцию, может, кто-то вносил какие-то изменения в детали. Но без поддержки Запада Украина ничего не смогла бы сделать», — уверен Чепа.

Ранее помощник президента России Николай Патрушев назвал ложью заявления властей США о непричастности к атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Он пояснил, что без участия Вашингтона и его непосредственной поддержки Киев бы не рискнул зайти на территорию России.