Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:42, 16 августа 2024Россия

В России высказались о роли Запада в планировании атаки на Курскую область

Депутат Чепа исключил непричастность Запада к атаке на Курскую область

Viacheslav Ratynskyi

Украина не могла спланировать атаку на Курскую область без участия Запада, поскольку именно оттуда идет большая часть развединформации, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Вся развединформация, вся спутниковая разведка идут в основном из США, из стран Европы. Именно американские самолеты летают вдоль границ. Поэтому говорить о том, что кто-то на Западе чего-то не знал, смешно. Ну, может, просто не все были информированы», — допустил политик.

Он подчеркнул, что США принимали активное участие в планировании атаки на Курскую область, так же, как и другие страны НАТО. Украина, как он считает, могла вносить коррективы только в незначительные детали операции.

«Все было спланировано. Другое дело, в какие сроки Киев осуществил эту операцию, может, кто-то вносил какие-то изменения в детали. Но без поддержки Запада Украина ничего не смогла бы сделать», — уверен Чепа.

Ранее помощник президента России Николай Патрушев назвал ложью заявления властей США о непричастности к атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Он пояснил, что без участия Вашингтона и его непосредственной поддержки Киев бы не рискнул зайти на территорию России.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Владивосток и Приморье остались без света. На дорогах после отключения светофоров начались массовые ДТП

      По факту пропажи ставшего жертвой издевательств бойцов ВСУ пенсионера возбудили дело

      Кристина Асмус пожаловалась на свою внешность на фото с красных дорожек

      ВСУ нанесли удар по гипермаркету в Донецке

      Срок следствия по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» продлили до 22 ноября

      В России не исключили экстрадицию подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

      В России высказались о роли Запада в планировании атаки на Курскую область

      Бен Аффлек отпраздновал день рождения в компании бывшей жены

      Власти раскрыли подробности о поисках ставшего жертвой издевательств ВСУ «русского Ивана»

      В ОДКБ назвали атаку ВСУ на Курскую область новым этапом эскалации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше