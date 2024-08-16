Патрушев назвал ложью заявления США о непричастности к атаке ВСУ на Курскую область

Патрушев: США лгут о непричастности к атаке ВСУ на Курскую область

Помощник президента России Николай Патрушев в интервью «Известиям» назвал ложью заявления властей США о непричастности к атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.

«Заявления руководства США о непричастности к преступлениям Киева в Курской области не соответствуют действительности. Штаты регулярно говорят одно, а делают другое», — заявил он.

Патрушев пояснил, что без участия Вашингтона и его непосредственной поддержки Киев бы не рискнул зайти на территорию России.

13 августа Госдепартамент США объявил, что Вашингтон не причастен к вторжению украинской армии в Курскую область и к подготовке этой операции.

Утром 6 августа Украина нанесла массированный удар по Курской области. Сначала ВСУ обстреляли приграничный город Суджу, после чего начали штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. Согласно последним официальным данным на 12 августа, жертвами атак стали 12 мирных жителей, еще 121 человек пострадал.