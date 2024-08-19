Женщина выдала себя за императрицу и обманула итальянских аристократов

В Италии женщина представлялась императрицей и обманула высший свет

В Италии дорожная полиция разоблачила женщину, которая выдавала себя за императрицу. Об этом сообщает газета La Repubblica.

49-летней гражданке Германии Сандре Николь Мартинес удалось стать вхожей в высший свет Рима. Она сумела обмануть итальянских аристократов, которым представлялась как наследница рода Глодени и даже императрица. Мартинес, по ее словам, была главой «императорского дома Глодени». При этом позже выяснилось, что Глодени — это Глодяны, город в Молдавии.

Обман раскрылся из-за того, что женщина стала регулярно нарушать правила дорожного движения. Полиция начала расследование в ее отношении после того, как Мартинес накопила более 600 штрафов. У нее обнаружили два дорогих автомобиля: Bentley Continental Cabrio и Ferrari California с немецкими и австрийскими номерами. При этом номера были выданы для другой машины. В Германии на них был зарегистрирован грузовик.

Против Мартинес было возбуждено уголовное дело о подделке документов и мошенничестве, ей грозит штраф до 100 тысяч евро (примерно 9,7 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что 27-летний Мариус Борг Хейби, старший сын наследной принцессы Норвегии Метте-Марит, признался, что избил девушку.

В заявлении, которое распространил Хейби, говорится, что он действительно «причинил телесные повреждения и уничтожил вещи».