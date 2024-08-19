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08:31, 19 августа 2024Забота о себе

Женщина занялась сексом впервые за восемь лет и попала в больницу с ужасной травмой

Фото: Dmitry Schemelev / Unsplash

39-летняя жительница Великобритании, которая восемь лет не занималась сексом, попала в больницу с разрывом правой стенки влагалища после интимной близости. Отчет врачей об этой ужасной травме опубликован в журнале Case Reports in Clinical Medicine.

Сообщается, что женщина в попытках самостоятельно решить проблему использовала 20 гигиенических прокладок и до приезда скорой помощи потеряла около полулитра крови. Врачи диагностировали ей разрыв правой стенки влагалища. Женщине наложили ей швы, чтобы остановить кровотечение. Она провела ночь в больнице, и уже на следующее утро ее выписали. В результате травмы у британки не возникло никаких долгосрочных осложнений.

Врачи считают, что травма женщины была вызвана тем, что ее влагалище не было должным образом смазано перед половым актом с проникновением. «Влагалище смазывается водянистой жидкостью и увеличивается в длину и ширину в результате сексуального возбуждения. Половой акт, который происходит без этой физиологической подготовки, с большей вероятностью приведет к травмам», — говорится в отчете медиков.

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Отмечается, что во влагалище много кровеносных сосудов, поэтому его повреждения могут привести к обильному кровотечению. Врачи также предупредили, что подобные травмы повышают риск заражения инфекциями и долгосрочного повреждения репродуктивных органов из-за образования рубцовой ткани, в связи с этим важно своевременно обращаться за медицинской помощью.

Ранее клинический сексолог Мари Морис рассказала, что гормональные и возрастные изменения могут негативно сказаться на женском либидо. По ее словам, чаще всего женщины в возрасте сталкиваются с сухостью влагалища, из-за которой возникают дискомфорт и боль во время полового акта.

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      Наталья Обрядина
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