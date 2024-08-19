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08:39, 19 августа 2024Россия

Жительница рассказала о встрече с иностранными наемниками в Курской области

Жительница курского приграничья рассказала, что видела иностранных наемников ВСУ

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

В боевых действиях на территории Курской области, куда вторглись Вооруженные силы Украины (ВСУ), участвуют не только украинские военные, но и наемники. Об этом рассказала жительница приграничного села Курской области Ирина Кириченко, ее цитирует РИА Новости.

Девушка, которая в этот момент находилась в своем огороде, обратила внимание на мужчину в каске из-за блика, который возник в результате преломления солнечного света. К военнослужащему подошел еще один человек — у них обоих, по словам Кириченко, было большое число оружия. Жительница села решила сесть на корточки и спрятаться за дерево. Она рассказала, что услышала речь, похожую на польскую.

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«Там не только украинцы, но французы и поляки. Я пряталась (...). У них на спине еще висело оружие.... У них ниже пояса висело вообще очень много и ножей, и граната висела. Карманов было очень много. Вооружены до зубов», — рассказала девушка.

Ранее многодетный мужчина пробрался к семье в Суджу под огнем украинских солдат и показал увиденное. Он продемонстрировал опустевшие улицы и сообщил, что в городе слышны взрывы.

Бои в Курской области идут почти две недели. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера и действует режим контртеррористической операции. Из части приграничных районов проводят эвакуацию жителей. О судьбе около двух тысяч человек, которые находятся на подконтрольных ВСУ территориях, властям ничего неизвестно.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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