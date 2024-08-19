Звезда «Реальных пацанов» пожаловался на отсутствие ролей из-за сериала

Актер Антон Богданов заявил, что не мог найти работу из-за «Реальных пацанов»

Актер Антон Богданов заявил, что долгое время не мог найти роль в крупном проекте из-за съемок в «Реальных пацанах». Об этом он рассказал порталу 360.

По словам актера, известного ролью Антохи, режиссеры отказывали ему в съемках, когда узнавали, что он звезда известного ситкома.

«Мне просто говорили: "А, вы с ТНТ, да?". Я понимал, что скоро будет просто точка невозврата. Хотя мне кажется, что я и так затянул с уходом. Большие режиссеры очень скептически относились к тнтшникам, Наверное, думали, что очень много непрофессиональных актеров» — заявил Богданов.

Ранее стало известно, что режиссер «Слова пацана» снимет сериальную адаптацию советской классики.