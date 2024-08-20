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19:28, 20 августа 2024Культура

14-летняя дочь Веры Брежневой закрутила роман с бизнесменом

Младшая дочь Веры Брежневой Сара завела роман с бизнесменом Андреем Бенедиктовым

Фото: @sswlvix

Дочь певицы Веры Брежневой Сара раскрыла имя своего молодого человека. Им оказался бывший танцор Андрей Бенедиктов. Об этом сообщил портал Super.

14-летняя девушка на днях показала первое совместное фото со своим бойфрендом в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). По информации источника, 21-летний Бенедиктов, как и Брежнева, проживает в Италии. Там бывший танцор занимается бизнесом в сфере IT-технологий.

Сообщается, что в 2020 году он основал компанию Intersson, которая занимается программированием сайтов и автоматизацией бизнеса. При этом, уехав из страны, он сменил фамилию на Андерсон. Судя по публикациям в Сети, Сара Киперман (фамилия дочери Брежневой) дружит с сестрой молодого человека, а сама певица подписана на Андрея в социальных сетях.

Ранее стало известно, что Вера Брежнева ответила на призывы исполнять песни только на украинском языке.

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      Андрей Шеньшаков
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