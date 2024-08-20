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19:49, 20 августа 2024Ценности

45-летняя Елена Летучая показала фигуру в прозрачном платье

Фото: @elenapegas

Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя знаменитость позировала стоя на лестнице в прозрачном черном макси-платье, сквозь которое просвечивало ее тело. Также она надела бюстгальтер и трусы-шорты в тон одежде и дополнила образ золотистой цепочкой с массивным кулоном.

Ведущая уложила волосы в гладкий пучок с прямым пробором, подчеркнула глаза черными стрелками и сделала педикюр, накрасив ногти красным лаком.

Ранее российская телеведущая Ксения Собчак похвасталась прессом на фото в пляжном образе.

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      Карина Черных
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