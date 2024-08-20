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20:39, 20 августа 2024Ценности

52-летняя Анна Нетребко снялась обнаженной

Фото: @anna_netrebko_yusi_tiago

Российская и австрийская оперная певица Анна Нетребко показала фанатам откровенное фото. Кадр она опубликовала в сторис своего Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

52-летняя исполнительница позировала перед камерой, сидя обнаженной среди одежды и тканей. При этом звезда прикрыла интимные части тела изделием с мехом кремового оттенка.

Артистка надела на голову ободок с жемчужным декором и заплела волосы в две косы по обе стороны головы. Она также сделала педикюр, выбрав для ногтей белый лак.

Ранее жена известного российского шеф-повара, ресторатора и телеведущего Константина Ивлева Валерия снялась обнаженной в честь дня рождения.

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      Карина Черных
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