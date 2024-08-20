«Аэрофлот» открыл продажу билетов на рейсы из Москвы до Бали

«Аэрофлот» открыл продажу билетов на рейсы из Москвы на Бали с 17 сентября

Авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажу билетов на прямые рейсы из Москвы на индонезийский остров Бали. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Уточняется, что с 17 сентября самолеты начнут летать из Шереметьево два раза в неделю: по вторникам и субботам. С 3 октября добавится еще один рейс по четвергам. Обратно путешественники будут возвращаться по средам и воскресеньям.

«Рейсы будут выполняться на современных широкофюзеляжных лайнерах Airbus A350 в трехклассной компоновке салона», — уточнили в авиакомпании.

Согласно информации из Telegram-канала перевозчика, билет туда-обратно по тарифу «Лайт» обойдется от 93 816 рублей.

Ранее глава регионального филиала округа Булеленг Индонезийской ассоциации отелей и ресторанов (PHRI) Дева Кетут Суардипа заявил, что появление на Бали районов, называемых «маленькой Москвой» за ярко выраженное сообщество россиян, не стало бы проблемой. Он добавил, что северный округ острова ждет всех инвесторов из России.

