Аграриям из Курской и Белгородской областей предоставят кредитные послабления

Минсельхоз: аграрии приграничья смогут снизить или отсрочить платежи по займам

Агропредприятия из приграничных Курской, Белгородской и Брянской областей получат возможность уменьшить или отсрочить ежемесячные платежи по взятым кредитам. Об этих посоаблениях для подобного рода компаний сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) РФ.

Речь идет о послаблениях по ранее одобренным кредитам для сельхозпредприятий из атакуемого Вооруженными силами Украины (ВСУ) российского приграничья. Возможность снизить или отсрочить платежи по займам аграриям, ведущим свой бизнес в вышеуказанных областях, предоставит «Россельхозбанк» (РСХБ), пояснили в ведомстве.

Ранее в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) призвали распространить кредитные послабления на жителей граничащих с Украиной российских регионов. В организации предложили ввести временный запрет на взыскание долговых обязательств для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Подобная мера, как считают в НАПКА, поможет снизить долговую нагрузку на эту категорию россиян. Многим из них, подчеркнули в организации, вынужденно пришлось покинуть свои дома, квартиры и экстренно эвакуироваться в другие регионы РФ. Такой мораторий должен распространиться на все населенные пункты, оказавшиеся под обстрелами со стороны ВСУ, и подразумевать временный запрет на выплаты по всем видам долговых обязательств.