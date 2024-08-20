Американский банкир пропал после крушения яхты в Италии

Председатель банка Morgan Stanley Блумер пропал после крушения яхты у Сицилии

Председатель американского инвестиционного банка Morgan Stanley Джонатан Блумер пропал без вести после крушения яхты у берегов острова Сицилия. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на власти Италии.

По информации издания, в списке пропавших не только Блумер, но и его супруга. Отмечается, что банкир является близким другом британского мультимиллионер Майка Линча — он также был на борту парусной суперяхты Bayesian, и его местонахождение после катастрофы неизвестно.

Крушение произошло недалеко от города Портичелло около 5 утра в понедельник, 19 августа. На этот район побережья обрушился водяной смерч, в результате судно была сильно повреждено и быстро затонуло.

Ранее стало известно, что в списке пассажиров яхты было 22 человека, большинство из них — граждане Великобритании. Выжили 15 из них, одного спасти не удалось. Еще шесть человек, включая Линча, его восемнадцатилетнюю дочь, и Джонатана Блумера, до сих пор не найдены.