Чехия раскрыла планы по использованию процентов от замороженных активов России

Власти Чехии закупят вооружение для Украины на проценты от замороженных российских активов. Об этом сообщает Reuters.
«Чехия будет использовать часть процентов от активов российского Центрального банка, замороженных в Европейском союзе, для закупки крупнокалиберных боеприпасов для Украины», — говорится в заметке агентства.
Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен призвал страны «Большой семерки» (G7) как можно быстрее передать Киеву замороженные российские активы.