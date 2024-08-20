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12:06, 20 августа 2024Мир

Чехия раскрыла планы по использованию процентов от замороженных активов России

Reuters: Чехия закупит оружие для Украины на проценты от замороженных активов РФ

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Власти Чехии закупят вооружение для Украины на проценты от замороженных российских активов. Об этом сообщает Reuters.

«Чехия будет использовать часть процентов от активов российского Центрального банка, замороженных в Европейском союзе, для закупки крупнокалиберных боеприпасов для Украины», — говорится в заметке агентства.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен призвал страны «Большой семерки» (G7) как можно быстрее передать Киеву замороженные российские активы.

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      Глеб Бажуткин
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