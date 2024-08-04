InfoBRICS: НАТО решило разработать новый план по борьбе с Россией

НАТО и США решили изменить свой подход в отношениях с Россией. Об этом сообщает InfoBRICS.

Авторы считают, что Североатлантический альянс намерен разработать новую стратегию для борьбы с Россией. Издание ссылается на заявление помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена, сказавшего, что НАТО будет адаптироваться к обстоятельствам, сохраняя приверженность главной задаче — помочь Украине одержать победу в нынешнем прокси-конфликте.

В частности, согласно статье, альянсу нужно менять планы, чтобы более серьезно поддерживать Украину, пока продолжаются военные действия. Также, по мнению О'Брайена, страны G7 должны как можно быстрее передать Киеву замороженные российские активы. Наконец, должно быть продумано вступление Украины в НАТО.

Авторы статьи отмечают, что «новая стратегия» НАТО будет эффективной только при условии изменения ее целей: пока Запад будет стремиться сохранить однополярный мировой порядок, мира не будет. Кроме того, если попытки истощить Россию и окружить ее не прекратятся, то вооруженные конфликты продолжатся, поскольку Москва не потерпит угроз жизни российских граждан.

Ранее экс-агент ЦРУ рассказал об опасной игре США у границ России. По мнению Ларри Джонсона, Россия может негативно отреагировать на переброску американских танков и БМП в Польшу.