Экс-агент ЦРУ рассказал об опасной игре США у границ России

Джонсон назвал переброску танков в Польшу опасной игрой США против России

Переброска танков и БМП США в Польшу может привести к эскалации ситуации в Восточной Европе, считает экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон. В эфире YouTube-канала Through the eyes of он рассказал, что Вашингтон «бряцает оружием».

«США играют в очень опасную игру. Они создают потенциальную цель для российского удара», — высказался эксперт.

По мнению Джонсона, Россия может негативно отреагировать на переброску американских танков и БМП. Размещение техники США недалеко от российских границ может быть воспринято Москвой как намерение Вашингтона организовать вторжение, допустил он.

Ранее подполковник армии США в отставке Александр Виндман предположил, что члены НАТО и руководство альянса могут отправить западные войска на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ), но не от лица блока, а на основе двусторонних договоренностей с Киевом.