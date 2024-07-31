Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:32, 31 июля 2024Мир

Экс-чиновник НАТО допустил отправку западных войск на Украину

Виндман: НАТО может отправить западные войска на Украину, но не от лица альянса

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Члены Североатлантического альянса и его руководство могут отправить западные войска на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ), но не от лица альянса, а на основе двусторонних договоренностей с Киевом. Об этом газете The Irish Times заявил подполковник армии США в отставке Александр Виндман.

«Вполне можно увидеть сценарий, при котором [союзники и партнеры Украины] разместят свои собственные войска на местах [боевого соприкосновения], но не как часть НАТО, а на основе двусторонних соглашений», — заявил бывший высокопоставленный военный.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что западные войска окажутся неспособными сражаться с Вооруженными силами России в случае отправки на Украину. «Это не будет иметь результатов, они умрут, и это создаст больше мешков для трупов, возвращающихся во Францию», — отметил он.

24 июня стало известно, что глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель предложил отправить военных инструкторов стран сообщества на Украину для подготовки бойцов ВСУ на ее же территории.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Путин ввел новую выплату уходящим на СВО по контракту. Военные получат по 400 тысяч рублей

      Один из фигурантов дела Булгакова умер в СИЗО

      В Минэнерго заявили о подавлении всплеска цен на бензин

      Эрдоган назвал убийство лидера ХАМАС подлым актом запугивания

      Один человек пострадал при ударе ВСУ по заправочной станции в российском регионе

      В России Чебурашка подрался с канистрой бензина и попал на видео

      Каждый десятый россиянин назвал себя предпринимателем

      Отправившийся на СВО эмигрант из Дании заявил об ошибке и попросил вернуть его обратно

      В России осудили украинскую телеведущую за призывы к насилию над российскими офицерами

      Командир «Ахмата» рассказал о безвыходном положении Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше