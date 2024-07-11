В США заявили о неспособности западных войск сражаться с ВС России на Украине

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: западные войска неспособны сражаться с ВС России

Западные войска окажутся неспособными сражаться с Вооруженными силами (ВС) России в случае отправки на Украину. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

«Это не будет иметь результатов, они умрут, и все, что это сделает, — создаст больше мешков для трупов, возвращающихся во Францию», — отметил Джонсон.

Бывший аналитик добавил, что отправку военных на Украину можно было бы представить, если бы страны Запада «на самом деле были достаточно сильны и компетентны в военном плане». Однако, по словам Джонсона, «это не так».

Он добавил, что подобный шаг со стороны Запада может лишь привести к большей эскалации украинского конфликта.

Ранее Джонсон сообщил, что положение украинских войск стремительно ухудшается из-за успешной стратегии России.