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19:14, 20 августа 2024Силовые структуры

Чиновник Росрыболовства брал взятки рыбой и получил срок

Суд дал 2,5 года колонии экс-чиновнику Росрыболовства за взятки по 150 кг рыбой

Цимлянский районный суд Ростовской области приговорил к 2,5 года лишения свободы бывшего чиновника Росрыболовства Романа Макарова, бравшего взятки рыбой. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении ФСБ.

Осужденного отправят в колонию общего режима.

По данным ФСБ, Макаров совершал коррупционное преступление на посту начальника Волгодонской инспекции рыбоохраны Росрыболовства. Житель Константиновского района через посредника ежемесячно передавал ему по 150 килограммов рыбы за покровительство незаконного промысла в акватории реки Дон.

Оперативники задержали посредника в декабре 2023 года с поличным при получении 14 брикетов замороженной тарани весом 139 килограммов и стоимостью 228 тысяч рублей. Тогда же против инспектора Макарова было возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки.

20 августа сообщалось о задержании начальника управления цифровой трансформации ФСИН России по подозрению в коррупции.

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      Любовь Ширижик
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