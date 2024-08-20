Высокопоставленный сотрудник тюремного ведомства России попался на взятке

ФСИН сообщила о задержании главы управления цифровой трансформации за взятку

Сотрудники ФСБ и главного управления собственной безопасности ФСИН задержали начальника управления цифровой трансформации тюремного ведомства по подозрению в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ФСИН.

В отношении задержанного московскими следователями возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

Расследованием дела занимается Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве. С высокопоставленным сотрудником ФСИН проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Параллельно расследованию ФСИН назначила служебную проверку в связи с выявлением коррупционного преступления.

5 августа сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело против временно исполнявшего обязанности начальника СИЗО-1 Ростова-на-Дону Романа Заболотнева, уволенного из-за захвата заложников.