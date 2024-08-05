Против начальника СИЗО Ростова возбудили дело после увольнения из-за захвата заложников

Следствие возбудило дело на начальника СИЗО Ростова после захвата заложников

Следователи возбудили уголовное дело против временно исполнявшего обязанности начальника СИЗО-1 Ростова-на-Дону Романа Заболотнева, уволенного из-за захвата заложников. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

2 августа Заболотнев вернулся с больничного, который он оформил сразу после нападения заключенных на сотрудников СИЗО, но его попросили сдать удостоверение сотрудника ФСИН и сообщили об увольнении без права на восстановление. После чего против него было возбуждено уголовное дело о халатности.

По этой статье могут привлечь к уголовной ответственности еще ряд сотрудников СИЗО, среди них те, кто допустил побег из камер заключенных, должностные лица из отдела режима и безопасности СИЗО за организацию нелегальной торговли на территории спецучреждения, в результате чего арестованные террористы приобрели ножовки, телефоны и часы для нападения.

Заболотнев стал временно исполняющим обязанности начальника СИЗО в апреле.

20 июня сообщалось, что его отстранили от работы на время следствия по делу о захвате заложников.