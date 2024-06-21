Сотрудников ростовского СИЗО заподозрили в халатности после захвата заложников

СК решает вопрос о возбуждении дела о халатности сотрудников ростовского СИЗО

Следственные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела о халатности в отношении сотрудников и руководство СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, где арестованные террористы захватили заложников. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

К уголовной ответственности могут привлечь тех, кто допустил побег из камер заключенных, которые затем взяли в заложники двух сотрудников изолятора. В настоящее время проводится проверка должностных лиц из отдела режима и безопасности СИЗО. Их подозревают в организации нелегальной торговли на территории спецучреждения, в результате чего арестанты приобрели ножовки, телефоны и часы для нападения.

20 июня сообщалось, что в ростовском СИЗО ужесточили условия содержания и досмотр заключенных после захвата заложников. Временно исполняющего обязанности начальника СИЗО-1 Романа Заболотнева отстранили от работы на время следствия.

Утром 16 июня шестеро заключенных сумели выбраться из камеры ростовского СИЗО и взять в заложники двоих сотрудников изолятора. Спецназ провел штурм изолятора, в ходе которого заложники не пострадали.