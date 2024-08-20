Две квартиры в российском городе вспыхнули из-за холодильников

В Челябинске в двух квартирах случился пожар из-за холодильников

В Челябинске в двух квартирах квартирах на разных улицах случился пожар из-за холодильников. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по российскому региону в своем Telegram-канале.

Первый инцидент произошел в доме на улице Татьяничевой. Спасателям позвонил мужчина, проживающий по соседству с пострадавшей квартирой, когда увидел дым из своей розетки. Причиной пожара оказался внезапно вспыхнувший холодильник. Хозяев при этом дома не было. «Прибывшие на место сотрудники МЧС вскрыли дверь и потушили бытовой прибор», — рассказали в ведомстве.

Похожий инцидент случился в тот же день в квартире на улице Российской. Там жильцы потушили возгорание до приезда служб. В обоих случаях никто не пострадал. Причины такого поведения холодильников предстоит выяснить специалистам.

Сотрудники регионального МЧС напомнили россиянам правила поведения при возгорании холодильника. В первую очередь нужно обесточить помещение и использовать порошковый огнетушитель. Если самостоятельно избавиться от пламени не удается, нужно покинуть квартиру или дом и вызвать пожарных. Воду для тушения таких пожаров использовать запрещено, подчеркнули в МЧС.

Ранее пожар в одной из квартир в Ростовской области спровоцировала электроплита. Инцидент произошел, когда хозяева вернулись с дачи и приступили к приготовлению ужина. В этот момент из-под электроплиты повалил дым. Вовремя заметив это, ростовчане перекрыли газ и вызвали спасателей.