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20:04, 20 августа 2024Экономика

Две квартиры в российском городе вспыхнули из-за холодильников

В Челябинске в двух квартирах случился пожар из-за холодильников

Фото: МЧС Челябинской области

В Челябинске в двух квартирах квартирах на разных улицах случился пожар из-за холодильников. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по российскому региону в своем Telegram-канале.

Первый инцидент произошел в доме на улице Татьяничевой. Спасателям позвонил мужчина, проживающий по соседству с пострадавшей квартирой, когда увидел дым из своей розетки. Причиной пожара оказался внезапно вспыхнувший холодильник. Хозяев при этом дома не было. «Прибывшие на место сотрудники МЧС вскрыли дверь и потушили бытовой прибор», — рассказали в ведомстве.

Похожий инцидент случился в тот же день в квартире на улице Российской. Там жильцы потушили возгорание до приезда служб. В обоих случаях никто не пострадал. Причины такого поведения холодильников предстоит выяснить специалистам.

Сотрудники регионального МЧС напомнили россиянам правила поведения при возгорании холодильника. В первую очередь нужно обесточить помещение и использовать порошковый огнетушитель. Если самостоятельно избавиться от пламени не удается, нужно покинуть квартиру или дом и вызвать пожарных. Воду для тушения таких пожаров использовать запрещено, подчеркнули в МЧС.

Ранее пожар в одной из квартир в Ростовской области спровоцировала электроплита. Инцидент произошел, когда хозяева вернулись с дачи и приступили к приготовлению ужина. В этот момент из-под электроплиты повалил дым. Вовремя заметив это, ростовчане перекрыли газ и вызвали спасателей.

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      Нина Ташевская
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