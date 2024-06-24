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21:43, 24 июня 2024Экономика

Электроплита спровоцировала пожар в квартире россиян

Электроплита спровоцировала пожар в квартире жителей Ростовской области

Фото: Telegram-канал «МЧС Ростовской области»

В одной из квартир города Шахты Ростовской области произошел пожар. Возгорание спровоцировала кухонная плита, передает пресс-служба местного управления МЧС.

Инцидент произошел, когда хозяева вернулись с дачи и приступили в готовке ужина. В этот момент из-под электроплиты повалил дым. Вовремя заметив это, ростовчане перекрыли газ и вызвали спасателей.

Пожарные оперативно ликвидировали огонь — к моменту их приезда пламя не вышло за пределы квадратного метра. Как установили специалисты, причиной пожара стал аварийный пожароопасный режим работы электрокабеля варочной панели. В экстренных службах напоминают о необходимости проверять состояние проводки и электроприборов.

Накануне в Смоленской области одна из квартир едва не вспыхнула из-за дверного звонка. Искра возникла из-за короткого замыкания в электроприборе. Капли расплавленной пластмассы стали падать на коврик и дверь, спровоцировав возгорание.

Ранее сообщалось еще об одной нестандартной причине пожара в квартире. Так, в Ростовской области пожар возник из-за бутылок, оставшихся на балконе. Стекло отразило солнечные лучи, отчего загорелись другие хранившиеся на балконе вещи.

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      Виктория Клабукова
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