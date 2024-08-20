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10:02, 20 августа 2024Силовые структуры

Двое российских студентов и школьник подожгли кабину поезда

В Краснодаре задержали двух студентов и школьника за поджог кабины поезда

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В Краснодаре двое студентов и школьник подожгли кабину поезда. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным издания, инцидент произошел 13 августа. Через неделю правоохранителям удалось задержать поджигателей — 17-летнего и 18-летнего студентов местного института профессионального образования и 16-летнего школьника. Неизвестный связался с ними в Telegram и предложил за 1,5 тысячи долларов совершить поджог локомотива.

Возбуждено уголовное дело по статье 205 («Террористический акт») УК РФ. Подозреваемым грозит до 15 лет колонии.

Ранее в Черкесске полицейские задержали десятилетнего гимназиста, который поджигал автомобили.

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