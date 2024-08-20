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14:53, 20 августа 2024Экономика

Экономист предупредил о захвате криминалом рынка микрокредитов

Экономист Кульбака: если не контролировать рынок МФО, то его захватит криминал

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Власти России не могут отказаться от контроля за микрофинансовым рынком (МФО), так как в противном случае он станет нелегальным и там начнет заправлять криминал. Об этом заявил экономист Николай Кульбака, его цитирует «360».

Поэтому, как полагает эксперт, российским властям довольно сложно не поддерживать рынок МФО. В то же время он полагает, что задуманная Банком России реформа этого сегмента экономики может затянуться на несколько лет.

Ранее Центральный банк РФ захотел изменить структуру рынка займов «до зарплаты». Речь идет о том, чтобы разделить микрофинансовые организации на три категории: компании предпринимательского финансирования, компании целевого финансирования и микрофинансовые компании. Первые получат право выдавать ссуды лишь юридическим лицам, ИП и самозанятым. Вторым разрешат не только кредитовать бизнес, но и предоставлять рассрочку и выдавать POS-кредиты и целевые займы с полной стоимостью кредита не выше 100 процентов годовых. Третья категория МФО позволяет оформлять кредиты по ставке 100 процентов годовых и выше.

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