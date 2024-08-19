Центробанк предложил изменить структуру рынка займов «до зарплаты»

ЦБ предложил изменить структуру рынка микрофинансирования

Банк России предложил изменить структуру рынка займов «до зарплаты». Об этом говорится в докладе ЦБ «Перспективные направления развития рынка микрофинансовых организаций на 2025-2027 годы».

Центробанк предлагает выделить три категории микрофинансовых организаций (МФО) — компании предпринимательского финансирования, компании целевого финансирования и микрофинансовые компании. Первые смогут выдавать займы только юридическим лицам, ИП и самозанятым, вторые — не только кредитовать бизнес, но и предоставлять рассрочку и выдавать POS-кредиты и целевые займы с полной стоимостью кредита не выше 100 процентов годовых.

Третья категория компаний сможет, помимо упомянутых займов, оформлять кредиты по ставке 100 процентов годовых и выше. По мнению ЦБ, основные изменения затронут именно рынок наиболее дорогих потребительских займов. Реформы необходимы, чтобы «оградить людей от неконтролируемого роста долга и повысить уровень доверия к участникам рынка», объяснил регулятор.

Банк России отметил, что около 60 процентов всех потребительских кредитов входят в «цепочки займов», когда следующий кредит оформляется для погашения предыдущего или с небольшим интервалом, при этом сумма долга постоянно растет. Регулятор предлагает установить лимит на количество одновременно оформленных займов «до зарплаты» — один до его полного погашения. Во время переходного периода для этого изменения (два года) будет действовать лимит в два кредита.

Кроме того, между оформлением займов «до зарплаты» установят период охлаждения не меньше трех календарных дней, а уровень максимальной переплаты заемщика ограничить 100 процентами от тела долга (сейчас — 130 процентов). Также ЦБ хочет запретить новации (замена существующего долга с прекращением обязательств по нему новым) без фактического движения денежных средств.

В первой половине 2024 года средний размер микрозаймов, которые россияне запрашивали в МФО, вырос на 55 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и достиг отметки 30,8 тысячи рублей. При этом размер средней одобренной заявки в этом сегменте кредитования рос медленнее — МФО выдавали клиентам на руки 22,1 тысячи рублей (плюс 17 процентов).