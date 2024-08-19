Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:55, 19 августа 2024Экономика

Центробанк предложил изменить структуру рынка займов «до зарплаты»

ЦБ предложил изменить структуру рынка микрофинансирования

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Банк России предложил изменить структуру рынка займов «до зарплаты». Об этом говорится в докладе ЦБ «Перспективные направления развития рынка микрофинансовых организаций на 2025-2027 годы».

Центробанк предлагает выделить три категории микрофинансовых организаций (МФО) — компании предпринимательского финансирования, компании целевого финансирования и микрофинансовые компании. Первые смогут выдавать займы только юридическим лицам, ИП и самозанятым, вторые — не только кредитовать бизнес, но и предоставлять рассрочку и выдавать POS-кредиты и целевые займы с полной стоимостью кредита не выше 100 процентов годовых.

Материалы по теме:
Ключевая ставка ЦБ России: что это такое и на что она влияет
Ключевая ставка ЦБ России:что это такое и на что она влияет
1 августа 2024
Закон о самозапрете на кредиты в 2024 году. Что это и как установить запрет на выдачу займов самому себе?
Закон о самозапрете на кредиты в 2024 году.Что это и как установить запрет на выдачу займов самому себе?
23 апреля 2024

Третья категория компаний сможет, помимо упомянутых займов, оформлять кредиты по ставке 100 процентов годовых и выше. По мнению ЦБ, основные изменения затронут именно рынок наиболее дорогих потребительских займов. Реформы необходимы, чтобы «оградить людей от неконтролируемого роста долга и повысить уровень доверия к участникам рынка», объяснил регулятор.

Банк России отметил, что около 60 процентов всех потребительских кредитов входят в «цепочки займов», когда следующий кредит оформляется для погашения предыдущего или с небольшим интервалом, при этом сумма долга постоянно растет. Регулятор предлагает установить лимит на количество одновременно оформленных займов «до зарплаты» — один до его полного погашения. Во время переходного периода для этого изменения (два года) будет действовать лимит в два кредита.

Кроме того, между оформлением займов «до зарплаты» установят период охлаждения не меньше трех календарных дней, а уровень максимальной переплаты заемщика ограничить 100 процентами от тела долга (сейчас — 130 процентов). Также ЦБ хочет запретить новации (замена существующего долга с прекращением обязательств по нему новым) без фактического движения денежных средств.

В первой половине 2024 года средний размер микрозаймов, которые россияне запрашивали в МФО, вырос на 55 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и достиг отметки 30,8 тысячи рублей. При этом размер средней одобренной заявки в этом сегменте кредитования рос медленнее — МФО выдавали клиентам на руки 22,1 тысячи рублей (плюс 17 процентов).

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      Больше половины таксистов не смогут работать в России с 1 сентября. С чем это связано?

      Зеленский назвал причину тайного планирования операции в Курской области

      В Британии рассказали о продвигаемой теории по «Северным потокам» у немецких чиновников

      Американцев призвали осознать разрушительность политики Харрис

      Рогов заявил о поднятии флага России над Нью-Йорком в ДНР

      Раскрыты две причины есть овсянку на завтрак

      Сексуально неудовлетворенного дельфина заподозрили в десятках нападений на купальщиков

      Установку Windows 11 на старые ПК усложнили

      Зеленский обвинил Запад в замедлении поставок оружия

      Центробанк предложил изменить структуру рынка займов «до зарплаты»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше