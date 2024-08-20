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16:50, 20 августа 2024Мир

Эксперт предположил следующий шаг премьера Индии после визита в Киев

Сотников: после визита в Киев Моди может выступить с мирной инициативой

Фото: Sputnik / Sergey Bobylev / Kremlin / Reuters

Премьер-министр Индии Нарендра Моди после официального визита в Киев, намеченного на 23 августа, может выступить с мирной инициативой по завершению украинского конфликта. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Центра центральноазиатских исследований Института Китая и современной Азии РАН Владимир Сотников, его цитирует РИА Новости.

«Индия хочет прощупать варианты возможного мирного урегулирования конфликта. Индия хочет, чтобы военные действия прекратились. У Моди есть и еще одно желание — понять, насколько Украина готова к прекращению военных действий», — сказал эксперт.

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Сотников также предположил, что Моди может озвучить свою инициативу на полях предстоящего саммита БРИКС в Казани. «БРИКС — хорошая площадка, чтобы индийцы позиционировали себя как миротворцы», — добавил ученый.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные индийские источники сообщило, что Моди в свете своего ожидаемого визита в Киев 23 августа согласился передавать послания между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

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      Виктория Кондратьева
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