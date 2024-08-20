Фигуристка Медведева потратила на шопинге полмиллиона рублей за раз

Фигуристка Медведева потратила на люксовом шопинге 520 тысяч рублей за раз

Российская фигуристка Евгения Медведева сходила на шопинг в магазин к блогеру Никите Ефремову и похвасталась люксовыми покупками на полмиллиона рублей. Ролик опубликован на YouTube-канале инфлюэнсера.

24-летняя спортсменка приобрела юбку и платье из коллаборации брендов Nike и Jacquemus, а также несколько кроссовок из линейки Nike Air Jordan. Кроме того, она купила фигурку популярного медведя Bearbrick стоимостью 98 тысяч рублей. Своему возлюбленному знаменитость решила преподнести футболку марки Drew House, которую создал певец Джастин Бибер.

Всего за раз Медведева должна была потратить в бутике Ефремова 520 тысяч рублей, однако он сделал ей скидку, из-за чего чек вышел в 350 тысяч рублей. По словам фигуристки, на самом деле она может позволить себе более крупные покупки, в том числе две сумки Hermes Birkin. «Накаталась. А мне в детстве говорили, что фигурное катание — не профессия», — заявила она.

В июне появилась информация, что Медведева запустит свой бренд косметики и одежды.