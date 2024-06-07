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17:24, 7 июня 2024Ценности

Фигуристка Медведева запустит свой бренд косметики и одежды

Фигуристка Евгения Медведева запустит линию одежды и косметики

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Российская фигуристка Евгения Медведева запустит свой бренд косметики и одежды. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Стало известно, что 23-летняя спортсменка зарегистрировала новый товарный знак и намерена продавать косметику, туалетные принадлежности, а также парфюм, эфирные масла, блески для губ, блестки для ногтей и тела.

Помимо этого, звезда планирует представить к продаже драгоценности, часы, бижутерию и изделия из кожи. Вдобавок Медведева хочет выпустить линию одежды, обуви и головных уборов.

Ранее в июне российская олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова показала фото в бикини. 23-летняя спортсменка снялась на пляже, стоя на коленях и опираясь на отведенные за спину руки. Она примерила бежевое бикини с завязками, надела соломенную шляпу, распустив волосы, и выбрала в качестве украшения серьги-подвески с массивными черными камнями.

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      Екатерина Ештокина
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