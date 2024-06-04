Российская олимпийская чемпионка показала фото в бикини

23-летняя олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова снялась в бикини на пляже

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова показала фото в купальнике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

23-летняя россиянка снялась на пляже, когда стояла на коленях, опираясь на отведенные за спину руки. При этом она примерила бежевое бикини с завязками, надела на голову соломенную шляпу, распустив волосы, и выбрала в качестве украшения серьги-подвески с массивными черными камнями.

Поклонники оценили внешний вид спортсменки в комментариях. «Какая же красотка!», «Ты — мечта», «Шикарная», «Богиня», «С каждым прожитым днем ты красивее», — восхитились пользователи сети.

В мае российская фигуристка Алина Загитова отметила день рождения в бикини на яхте и показала фото фанатам.