Гинеколог развеяла миф о необходимости секса «для здоровья»

У женщин при длительном воздержании не развиваются гинекологические заболевания и секс «для здоровья» им не нужен, рассказала акушер-гинеколог Ольга Уланкина. Этот и другие мифы об отсутствии интимной жизни она оценила в беседе с Life.ru.

По словам Уланкиной, развитие миом и полипов, а также эндометриоз не связаны с частотой половых контактов. Эти заболевания возникают, если женщина генетически предрасположена к ним, а также вследствие воспалительных заболеваний репродуктивных органов, операций, абортов, тяжелых родов и эндокринных нарушений.

Не связано отсутствие секса и с пролапсом тазовых органов, заверила врач. «Пролапс развивается с возрастом, в результате тяжелых родов, также ему могут способствовать опухоли и другие заболевания органов таза, частые запоры, избыточный вес. Частота сексуальных контактов мало влияет на этот процесс», — сказала она.

Еще один миф — о том, что у мужчин при длительном воздержании развиваются простатит и импотенция, — Уланкина назвала не лишенным основания. По ее словам, у мужчин отказ от секса, осознанный или вынужденный, может стать причиной застоя крови и секрета простаты в органах малого таза. Предотвратить это можно не только с помощью секса, но и при мастурбации, а также обеспечив себе физические нагрузки, правильное питание, отсутствие переохлаждения и перегрева, инфекций мочеполовых путей, ИППП. «Эректильная дисфункция тоже, как правило, не является прямым следствием сексуального воздержания, но после длительного перерыва сложности в сексе могут возникнуть из-за ощущения неуверенности в себе», — объяснила она.

Кроме того, гинеколог назвала заблуждением утверждение о том, что у мужчин и женщин при длительном воздержании якобы портится характер и ухудшается самочувствие. По словам врача, во время полового акта с любимым человеком действительно вырабатываются окситоцин, серотонин и дофамин — нейромедиаторы, которые способствуют ощущению радости и спокойствия. Однако, указала Уланкина, того же эффекта можно добиться при занятиях спортом, в процессе творчества, во время вкусного ужина. Врач заверила, что агрессия при отсутствии секса вызвана не столько физиологией, сколько психологическими причинами.

Для многих людей физическая близость дает ощущение защищенности, востребованности. Если у человека длительное время нет полового партнера, он может считать себя ущербным, у него снижается самооценка, ухудшается настроение и, как следствие, общее самочувствие Ольга Уланкина акушер-гинеколог

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