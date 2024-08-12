Женщин предупредили о влиянии погоды на менструальный цикл

Гинеколог Быкова: жара может привести к более обильным менструациям

Жара может повлиять на менструальный цикл у женщин, предупредила акушер-гинеколог Светлана Быкова. О влиянии погоды на менструации она рассказала в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Быковой, повышение температуры воздуха выше 26-28°C приводит к расширению сосудов в организме, что предотвращает перегревание организма, но может привести к снижению артериального давления, отекам, более обильным и длительным менструациям. Также жара может оказывать влияние на работу эндокринной системы, в частности, щитовидной железы, а ее дисфункция приводит к внеочередным менструальным кровотечениям или задержкам.

Влияет на работу яичников и привычка в жаркую погоду есть меньше белка и больше сахара в виде фруктов и сладких напитков, объяснила врач. «Избыточная углеводная нагрузка приводит к задержке жидкости и опосредованно — к нарушению функции яичников», — рассказала Быкова.

Резкая смена температуры при перемещении из помещения с кондиционером в уличную жару и наоборот, а также купание в открытых водоемах может вызвать обострение хронической инфекции (эндометрита, сальпингоофорита) с клиническими проявлениями в виде нарушения цикла, добавила Быкова. Чтобы минимизировать риск возникновения этих проблем, она рекомендовала женщинам избегать длительного пребывания на солнце, употреблять достаточное количество чистой воды, корректировать диету и физическую активность и исключить резкие перепады температуры.

Ранее гинеколог Татьяна Илюхина предупредила, что заражение половыми инфекциями через общественный туалет маловероятно, но он таит другие угрозы. Она заявила, что дверная ручка грязнее крышки унитаза, поэтому к ней нужно прикасаться через чистую салфетку.