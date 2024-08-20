Главный газовый конкурент России заметно нарастил добычу

NOD: Норвегия нарастила добычу природного газа на 10,8 процента в июле

Норвегия, считающаяся главным газовым конкурентом России на европейском энергетическом рынке, нарастила добычу природного топлива на 10,8 процента в июле. О заметном увеличении добычи в скандинавской стране в годовом выражении сообщает «Интерфакс» со ссылкой на предварительные данные аналитиков Норвежского офшорного директората (NOD).

Отмечается, что за второй летний месяц добыча природного газа в Норвегии достигла отметки 11,16 миллиарда кубометров. Для сравнения, в июне показатель находился на уровне 10,37 миллиарда. Таким образом, в июле добыча этого вида топлива в скандинавской стране увеличилась в общей сложности на 790 миллионов кубометров.

Как уточнили в NOD, среднесуточные объемы добычи нефти, конденсата и широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) в Норвегии увеличились на 0,9 процента в годовом выражении и достигли отметки 2,079 миллиона баррелей. В сравнении с июньским показателем планка поднялась на 6 процентов, заключили аналитики.

Норвегия стала главным поставщиком природного газа в Европу на фоне стремления властей Евросоюза (ЕС) максимально снизить собственную зависимость от российских энергоресурсов. Так, по итогам 2023 года ключевым экспортером этого вида топлива в ЕС стала нефтегазовая компания Equinor. За 12 месяцев Норвегия поставила европейским потребителям более 109 миллиарда кубометров, что составило около 30 процентов от общего потребления газа в Европе.

До февраля 2022 года главным экспортером считался российский энергохолдинг «Газпром», который покрывал порядка 35 процентов всех потребностей Европы в природном газе. Однако после начала боевых действий на Украине страны ЕС захотели диверсифицировать географию поставок этого вида топлива. В результате главным выгодополучателем оказалась Норвегия. Согласно данным института Норвежской школы экономики (NHH), в 2022 году скандинавская страна заработала на газовом экспорте в ЕС в общей сложности более 31 миллиарда долларов по актуальному на конец ноября 2023 года валютному курсу.