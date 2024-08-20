Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:39, 20 августа 2024Экономика

Главный газовый конкурент России заметно нарастил добычу

NOD: Норвегия нарастила добычу природного газа на 10,8 процента в июле
СюжетКурс доллара:

Фото: Nerijus Adomaitis / Reuters

Норвегия, считающаяся главным газовым конкурентом России на европейском энергетическом рынке, нарастила добычу природного топлива на 10,8 процента в июле. О заметном увеличении добычи в скандинавской стране в годовом выражении сообщает «Интерфакс» со ссылкой на предварительные данные аналитиков Норвежского офшорного директората (NOD).

Отмечается, что за второй летний месяц добыча природного газа в Норвегии достигла отметки 11,16 миллиарда кубометров. Для сравнения, в июне показатель находился на уровне 10,37 миллиарда. Таким образом, в июле добыча этого вида топлива в скандинавской стране увеличилась в общей сложности на 790 миллионов кубометров.

Как уточнили в NOD, среднесуточные объемы добычи нефти, конденсата и широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) в Норвегии увеличились на 0,9 процента в годовом выражении и достигли отметки 2,079 миллиона баррелей. В сравнении с июньским показателем планка поднялась на 6 процентов, заключили аналитики.

Материалы по теме:
Китай начал активно покупать нефть и газ у России. Что будет дальше?
Китай начал активно покупать нефть и газ у России.Что будет дальше?
8 февраля 2024
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023

Норвегия стала главным поставщиком природного газа в Европу на фоне стремления властей Евросоюза (ЕС) максимально снизить собственную зависимость от российских энергоресурсов. Так, по итогам 2023 года ключевым экспортером этого вида топлива в ЕС стала нефтегазовая компания Equinor. За 12 месяцев Норвегия поставила европейским потребителям более 109 миллиарда кубометров, что составило около 30 процентов от общего потребления газа в Европе.

До февраля 2022 года главным экспортером считался российский энергохолдинг «Газпром», который покрывал порядка 35 процентов всех потребностей Европы в природном газе. Однако после начала боевых действий на Украине страны ЕС захотели диверсифицировать географию поставок этого вида топлива. В результате главным выгодополучателем оказалась Норвегия. Согласно данным института Норвежской школы экономики (NHH), в 2022 году скандинавская страна заработала на газовом экспорте в ЕС в общей сложности более 31 миллиарда долларов по актуальному на конец ноября 2023 года валютному курсу.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин отказался от встречи с Павлом Дуровым. Они одновременно находились в Баку

      Стало известно о готовности к запуску миссии Polaris Dawn

      В Курской области сработала система ПВО

      Путин впервые побывал в захваченной террористами в 2004 году школе в Беслане

      Объемы вывезенного из России зерна подсчитали

      Лукашенко захотел вывести отношения с Пакистаном на новый уровень

      В МИД назвали цель вбросов о взорвавших «Северные потоки»

      Умер самый старый человек в мире

      Назван крупнейший акционер «ТКС Холдинга»

      Минобороны назвало потери ВСУ в Курской области за сутки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше