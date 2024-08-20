Готовившего подрыв автомобиля с главой Крыма осудили

Суд дал 18 лет колонии мужчине, готовившему подрыв авто с главой Крыма Аксеновым

Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы Игоря Корчинского, который под руководством Службы безопасности Украины (СБУ) готовил подрыв автомобиля главы Крыма Сергея Аксенова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Мужчину признали виновным в приготовлении к теракту, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, а также незаконном приобретении, хранении и ношении взрывных устройств. Первые четыре года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии строгого режима.

Суд установил, что Корчинский обучился навыкам обращения со взрывными устройствами под руководством сотрудника СБУ. Действуя по его указанию, в июне 2023 года он забрал взрывное устройство из тайника в Симферополе, чтобы установить его на авто главы Крыма в целях расправы над ним. Преступные действия осужденного были пресечены силовиками.

Ранее тот же суд приговорил к 10 и 9,5 года колонии двух украинских агентов за подготовку покушения на Сергея Аксенова.