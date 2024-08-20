Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:16, 20 августа 2024Силовые структуры

Готовившего подрыв автомобиля с главой Крыма осудили

Суд дал 18 лет колонии мужчине, готовившему подрыв авто с главой Крыма Аксеновым

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы Игоря Корчинского, который под руководством Службы безопасности Украины (СБУ) готовил подрыв автомобиля главы Крыма Сергея Аксенова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Мужчину признали виновным в приготовлении к теракту, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, а также незаконном приобретении, хранении и ношении взрывных устройств. Первые четыре года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии строгого режима.

Суд установил, что Корчинский обучился навыкам обращения со взрывными устройствами под руководством сотрудника СБУ. Действуя по его указанию, в июне 2023 года он забрал взрывное устройство из тайника в Симферополе, чтобы установить его на авто главы Крыма в целях расправы над ним. Преступные действия осужденного были пресечены силовиками.

Ранее тот же суд приговорил к 10 и 9,5 года колонии двух украинских агентов за подготовку покушения на Сергея Аксенова.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский главком заявил о сложной для ВСУ ситуации на всей линии фронта

      Путин вышел к россиянам

      Сергей Безруков приехал в Великий Новгород

      Сенат Чехии проверит использование Православной церкви для операций России

      Жена Сарика Андреасяна прокомментировала конфликт с Никитой Кологривым

      «Москвич» пообещал сдержать цены на автомобили до конца года

      41-летняя российская актриса снялась в нижнем белье

      Тренер назвала самые распространенные ошибки при выполнении упражнений

      Депутат Рады предрекла сдачу Украиной Харьковской области

      США и Украина обсудили операции ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше