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16:34, 20 августа 2024Интернет и СМИ

Известная российская телеведущая стала жертвой мошенников

Телеведущая Ляйсан Утяшева отдала мошенникам около 127 тысяч рублей

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Известная российская телеведущая, мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева и ее знакомые стали жертвами мошенников, отдав им около 127 тысяч рублей. Об этом сообщает Shot в Telegram.

15 августа менеджеру Утяшевой в WhatsApp написала женщина, которая представилась генеральным директором ЦУМа и сообщила, что магазин устроил распродажу дорогой косметики со скидкой в 70 процентов. Кроме того, она пообещала сделать покупателям подарок в том случае, если они порекомендуют купить косметику друзьям.

Менеджер телеведущей передала предложение неизвестной дамы Утяшевой и ее визажистке. В результате они приобрели косметику, в том числе духи Chanel и Tom Ford, на сумму около 101 тысячи рублей. Позже знакомый экс-гимнастки тоже приобрел люксовые товары на 26 тысяч рублей.

После доставки товаров заказчики обнаружили, что вместо люксовой косметики им доставили поддельную продукцию. Женщина, представившаяся директором ЦУМа, пообещала вернуть деньги, однако потом перестала выходить на связь. Утяшева и другие пострадавшие обратились в полицию. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее стало известно, что публицистка Ирина Хакамада отдала мошенникам 400 тысяч рублей. Злоумышленники написали ей от лица подруги, находившейся за границей, которой якобы срочно понадобились деньги.

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