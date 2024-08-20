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16:27, 20 августа 2024Экономика

Китай сократил закупки сжиженного газа из России

Экспорт сжиженного природного газа из России в Китай упал на 6 % в январе-июле

Фото: Алексей Бабушкин / РИА Новости

По итогам первых семи месяцев 2024 года суммарные объемы вывоза сжиженного природного газа (СПГ) из России в Китай сократились на 6 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и опустились до отметки в 4,19 миллиона тонн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

В денежном выражении показатель снизился на 18 процентов и упал до уровня в 2,44 миллиарда долларов. На этом фоне Россия заняла четвертое место в списке главных экспортеров этого вида топлива в Китай. Главным поставщиком СПГ в КНР традиционно стала Австралия, экспортировавшая в азиатскую страну суммарно 15,23 миллиона тонн (плюс 12,8 процента). На втором месте оказался Катар (около 10 миллионов тонн, плюс 5 процентов), а топ-3 замкнула Малайзия (почти 4,9 миллиона, плюс 18 процентов).

Лидером же по приросту поставок в КНР оказались США. Поставщики из этой страны отправили в КНР в январе-июле в общей сложности 2,16 миллиона тонн СПГ, нарастив экспорт почти на 70 процентов в годовом выражении. Стоимость американского экспорта выросла за этот период времени на 36 процентов, до 1,18 миллиарда долларов. Наращивание поставок позволило США подняться с седьмой на пятую строчку в списке крупнейших экспортеров СПГ в КНР.

Ранее аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) сообщили о первом со времен пандемии коронавируса падении мировых поставок СПГ. По итогам второго квартала 2024 года показатель сократился на 0,5 процента в годовом выражении, или на 500 миллионов кубометров. На этом фоне глобальное предложение за первое полугодие увеличилось лишь на 2 процента, примерно до 6 миллиардов.

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