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13:36, 20 августа 2024Россия

Командир «Ахмата» раскрыл выдающие пленных бойцов ВСУ детали

Командир «Ахмата» Алаудинов рассказал, что выдает пленных бойцов ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Командир «Ахмата» Апти Алаудинов рассказал, что выдает пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Выдающие украинских военных детали соратник главы Чечни Рамзана Кадырова раскрыл в эфире телеканала «Россия-1». По его словам, они «сами себя сдают» из-за информации в телефонах.

«Их выдают их GoPro, камеры и телефоны. У них в телефонах бывает столько информации, что мы, если честно, иногда дивимся, как можно такие вещи фиксировать (...) Очень смешно бывает, когда смотришь их телефоны и слушаешь, что они говорят. Получилась такая картина, что они сами себя сдали», — заявил Алаудинов.

По словам командира «Ахмата», когда бойцы ВСУ попадают в плен, то пытаются притвориться представителями мирных профессий — поварами, водителями и другими, но информация в гаджетах этому противоречит.

«Они все являются мародерами для нас для всех, как и все остальные, которые еще не успели сюда заехать и находятся на той стороне», — заключил Алаудинов, добавив, что в плен попадают не только граждане Украины, но и иностранные наемники «в огромном количестве».

Ранее Алаудинов сообщал об активной сдаче в плен солдат ВСУ в Курской области. Кроме того, по его словам, украинские военные стали складывать оружие.

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      Елена Торубарова
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