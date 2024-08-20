Командир «Ахмата» раскрыл выдающие пленных бойцов ВСУ детали

Командир «Ахмата» Апти Алаудинов рассказал, что выдает пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Выдающие украинских военных детали соратник главы Чечни Рамзана Кадырова раскрыл в эфире телеканала «Россия-1». По его словам, они «сами себя сдают» из-за информации в телефонах.
«Их выдают их GoPro, камеры и телефоны. У них в телефонах бывает столько информации, что мы, если честно, иногда дивимся, как можно такие вещи фиксировать (...) Очень смешно бывает, когда смотришь их телефоны и слушаешь, что они говорят. Получилась такая картина, что они сами себя сдали», — заявил Алаудинов.
По словам командира «Ахмата», когда бойцы ВСУ попадают в плен, то пытаются притвориться представителями мирных профессий — поварами, водителями и другими, но информация в гаджетах этому противоречит.
«Они все являются мародерами для нас для всех, как и все остальные, которые еще не успели сюда заехать и находятся на той стороне», — заключил Алаудинов, добавив, что в плен попадают не только граждане Украины, но и иностранные наемники «в огромном количестве».
Ранее Алаудинов сообщал об активной сдаче в плен солдат ВСУ в Курской области. Кроме того, по его словам, украинские военные стали складывать оружие.