Подразделение с кубинским добровольцем уничтожило гаубицу М777

Кубинский доброволец Рафаэль Эспиноза Куэста с позывным Чики рассказал о «другом уровне» подразделения артиллеристов-десантников группировки войск «Днепр», в котором тот состоит. Об этом сообщает РИА Новости.

«Единственный способ, которым я могу выразить свое мнение о ВДВ — это сказать, что я чрезвычайно горжусь тем, что принадлежу к ним…То, что я увидел здесь - это другой уровень», — сказал он.

Подразделение уничтожило американскую гаубицу украинской армии М777 с помощью орудия «Гиацинт-Б». Это произошло на херсонском направлении, сама гаубица была замаскирована.

До этого российские военные высокоточными снарядами подожгли немецкий танк Leopard. «В крайний раз мы стреляли высокоточными боеприпасами, и два снаряда попало в Leopard. Он загорелся и произошла детонация», — отметил командир артиллерийской батареи с позывным Аргун