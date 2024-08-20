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03:49, 20 августа 2024Россия

Российские военные высокоточными снарядами подожгли немецкий танк Leopard

Боец Аргун: ВС РФ высокоточными снарядами подожгли немецкий танк Leopard

Фото: Globallookpress.com

Российские военные высокоточными снарядами подожгли немецкий танк Leopard в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом рассказал командир артиллерийской батареи с позывным Аргун, передает ТАСС.

«В крайний раз мы стреляли высокоточными боеприпасами, и два снаряда попало в Leopard. Он загорелся и произошла детонация», — отметил боец.

Кроме того российские артиллеристы гаубичной самоходной батареи уничтожили большое количество техники западного производства, в том числе польские самоходки Krab, американские гаубицы M777 и другие.

Ранее первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков рассказал, что Британия разочаровалась в боевых качествах танков Challenger 2, которые применяют Вооруженные силы Украины.

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      Марина Совина
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