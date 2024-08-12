В России рассказали о неудаче британских танков на Украине

Артяков: Британия разочаровалась в применяемых на Украине танках Challenger 2

Британия разочаровалась в боевых качествах танков Challenger 2, которые применяют Вооруженные силы Украины. О неудаче британских машин рассказал первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков по случаю открывающегося международного военно-технического форума «Армия-2024», передает РИА Новости.

«Любопытно было бы посмотреть на британские "Челленджеры", но англичане быстро убрали их из Украины. Скорее всего, разочаровались в качествах своей бронетехники после первых же боев. Те же "Абрамсы" и "Леопарды" могут дать "Челленджерам" десять шагов форы», — сказал он.

Производство Challenger 2 стартовало в 1994 году. Машина весом более 60 тонн получила дизельный двигатель мощностью 1200 лошадиных сил. Британский танк отличается от Abrams и Leopard 2 нарезной пушкой L30 калибра 120 миллиметров, которая использует другие боеприпасы. Поэтому для эксплуатации этих машин нужно создавать отдельную логистическую цепочку.

В марте обозреватель Forbes Дэвид Экс писал, что Лондон поставил Киеву Challenger 2 без комплектов дополнительной брони. По его словам, дополнительная защита могла бы снизить проходимость танка на мягких грунтах.