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04:59, 29 марта 2024Наука и техника

Раскрыт секрет британских танков на Украине

Forbes: Британия поставила Украине танки Challenger 2 без дополнительной брони

Фото: Toby Melville / Reuters

Великобритания поставила Украине свои танки Challenger 2 без комплектов дополнительной брони. С таким мнением выступил военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.

«Украине не передали навесные комплекты брони, вероятно, потому что они прибавили бы несколько тонн к общей массе, что сделало бы украинские Challenger 2 еще менее маневренными», — предположил автор материала.

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По словам Экса, британским танкам свойственна низкая проходимость на мягких грунтах. Это грозит застреванием машин и необходимости буксирования их другой техникой.

Ранее авторы американского издания The National Interest назвали танки Abrams переоцененными. С таким мнением они выступили после уничтожения в зоне спецоперации первой машины, предоставленной Украине. «M1 Abrams, вероятно, был значительно переоценен — во многом так же, как британские танки Challenger 2 и немецкие Leopard 2», — отмечается в публикации.

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      Марина Совина
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