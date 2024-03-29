Раскрыт секрет британских танков на Украине

Forbes: Британия поставила Украине танки Challenger 2 без дополнительной брони

Великобритания поставила Украине свои танки Challenger 2 без комплектов дополнительной брони. С таким мнением выступил военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.

«Украине не передали навесные комплекты брони, вероятно, потому что они прибавили бы несколько тонн к общей массе, что сделало бы украинские Challenger 2 еще менее маневренными», — предположил автор материала.

По словам Экса, британским танкам свойственна низкая проходимость на мягких грунтах. Это грозит застреванием машин и необходимости буксирования их другой техникой.

Ранее авторы американского издания The National Interest назвали танки Abrams переоцененными. С таким мнением они выступили после уничтожения в зоне спецоперации первой машины, предоставленной Украине. «M1 Abrams, вероятно, был значительно переоценен — во многом так же, как британские танки Challenger 2 и немецкие Leopard 2», — отмечается в публикации.