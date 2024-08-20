Курьера мошенников приговорили к семи годам за обман 11 пенсионеров на три миллиона рублей

В Свердловской области суд приговорил курьера мошенников за обман 11 пенсионеров

В Свердловской области суд приговорил к семи годам колонии общего режима 19-летнего местного жителя, который, работая курьером мошенников, обманул 11 пенсионеров на более чем три миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Мужчину признали виновным по уголовной статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

По версии следствия, осужденный приезжал домой к потерпевшим, забирал их накопления, а потом вносил деньги на подконтрольные соучастникам расчетные счета, оставляя при этом себе часть в качестве вознаграждения. Правоохранители выяснили, что с августа 2023 года подсудимый состоял в банде аферистов, которые звонили пожилым жителям региона, представлялись их родственниками, знакомыми или сотрудниками правоохранительных органов, вводя в заблуждение о ДТП с участием их близких, а потом убеждали передать деньги.

Ранее в Санкт-Петербурге мошенник обманул ведущего научного сотрудника Федерального исследовательского центра (ФИЦ) Российской академии наук (РАН) Станислава Микони на 2,3 миллиона рублей.

