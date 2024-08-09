Мошенник обманул научного сотрудника ФИЦ РАН на 2,3 миллиона рублей

В Петербурге аферист обманул научного сотрудника ФИЦ РАН на 2,3 миллиона рублей

В Санкт-Петербурге мошенник обманул ведущего научного сотрудника Федерального исследовательского центра (ФИЦ) Российской академии наук (РАН) Станислава Микони на 2,3 миллиона рублей. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, Микони пришел в полицию и рассказал, что в начале августа ему позвонил неизвестный и представился губернатором Санкт-Петербурга. Лжегубернатор заявил, что из городского бюджета похитили деньги якобы через личный счет научного сотрудника. Тогда потерпевший снял все деньги с этого счета, чтобы перераспределить на новые счета, как попросил мошенник. Для этого он передал сумму курьеру. Больше денег Микони не видел.

По факту произошедшего возбуждено дело.

Ранее в Петербурге телефонные мошенники обманули заместителя директора по экономическому развитию Российской академии наук на 40 миллионов рублей.